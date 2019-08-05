Участок федеральной трассы "Сибирь" закрыт для грузовиков из-за ЧП в Красноярском крае

ТАСС, 5 августа. Участок федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" закрыт для движения грузовиков из-за ЧП в Ачинском районе Красноярского края, где на складах с боеприпасами происходят взрывы и продолжается пожар, а в самом районе идет эвакуация населения. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении МВД в понедельник.

"Перекрыт участок трассы Р-255 от поселка Боготол до поселка Козулька - это для грузового транспорта. Грузовой транспорт не передвигается в настоящее время", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что автодорога Ачинск - Назарово полностью перекрыта для движения всех видов транспорта в связи с ЧП. В ведомстве призвали автомобилистов проявить понимание, так как меры приняты для обеспечения безопасности населения.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по информации медиков, достигло девяти человек.

По данным пресс-службы краевого управления МЧС, на место ЧП выехали психологи ведомства для оказания помощи жителям Ачинского района, где действует режим ЧС.

"Для оказания психологической помощи населению, на место ЧС прибыли психологи Сибирского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", - отметили в ведомстве.