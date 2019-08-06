Стрелок в Огайо был вооружен модифицированным пистолетом

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Человек, устроивший стрельбу в американском городе Дейтон (штат Огайо), был вооружен пистолетом, модифицированным под режим ведения боя как у полуавтоматической винтовки AR-15. Об этом сообщил в понедельник начальник полиции города Ричард Бил на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN .

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По словам шефа полиции, 24-летний Коннор Беттс приспособил к пистолету дисковый магазин, рассчитанный на 100 патронов. "Он [пистолет] был модифицирован специально с таким расчетом, чтобы стрелять как [полуавтоматическая] винтовка", - отметил Бил. По его оценке, данные модификации позволяли нападавшему "избегать любых правовых запретов" во время приобретения огнестрельного оружия.

Стрелявший успел выпустить 41 патрон перед тем, как его застрелили полицейские. "Если бы у подозреваемого были при себе полные магазины, у него было бы 250 патронов. Была найдена 41 гильза от патронов, принадлежавших подозреваемому", - информировал шеф городской полиции.

В Дейтоне погибли девять человек, пострадали 37, из которых огнестрельные ранения получили 14. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего.