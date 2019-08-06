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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Около 40 пунктов временного размещения развернули в Ачинске, где взрывались боеприпасы

Эвакуация населения продолжается

ТАСС, 6 августа. Почти 40 пунктов временного размещения (ПВР) подготовили для людей, которых эвакуируют из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов возле города Ачинск в Красноярском крае.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Эвакуация людей продолжается. По предварительным данным, эвакуированы 3788 человек. Для людей организованы 38 пунктов временного размещения", - сказали в пресс-службе.

Глава ГУ МВД Красноярского края Александр Речицкий сообщил журналистам, что все вопросы охраны общественного порядка в Ачинске решены, сил и средств достаточно. "ГИБДД работает на трассах, полиция находится в зоне патрулирования. Основная задача - предотвратить какие-либо противоправные действия", - сказал он.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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