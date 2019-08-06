В Назаровском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов на складе в Ачинске

ТАСС, 6 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Назаровском районе Красноярского края, который с севера граничит с Ачинским районом, где из-за пожара начались взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось о введении режимов ЧС в самом Ачинске и Ачинском районе.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству с 19:00 (15:00 мск) 5 августа 2019 года ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев территориальных подсистем российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска. Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска", - говорится в сообщении.

Губернатор также поручил организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие всех органов власти по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. "Администрации города Красноярска поручено проверить готовность пунктов временного размещения населения и наличие резервов материальных ресурсов на случай расширения зоны чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуации [жителей] города Ачинска и прилегающих населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.