{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Булгаков: детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

Заместитель министра обороны также отметил, что угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил  журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолете Ми-8 с губернатором края Александром Уссом, представителями МЧС и МВД.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сказал Булгаков.

 

Теги
РоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Лесные пожары в России
В Иркутской области горит более 650 тыс. га леса
Ранее площадь составляла 613 тыс. га
Читать полностью