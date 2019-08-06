Булгаков: детонация пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратилась

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолете Ми-8 с губернатором края Александром Уссом, представителями МЧС и МВД.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сказал Булгаков.