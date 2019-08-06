Мэр Ачинска призвал местных жителей не возвращаться до проверки опасной зоны минерами

АЧИНСК /Красноярский край/, 6 августа. /ТАСС/. Мэр 100-тысячного Ачинска Илай Ахметов призвал местных жителей не спешить с возвращением в дома, находящиеся в 15-километровой зоне от военного хранилища, где в понедельник произошли взрывы боеприпасов, до ее проверки минерами.

Из-за взрывов на территории воинской части была объявлена эвакуация жителей нескольких деревень, а также районов в Ачинске. Многие жители выехали из города самостоятельно.

"Некоторые люди возвращаются, не надо пока возвращаться. Опасность еще существует <...>. Когда пройдут минеры, когда Ил-76 пройдут, тогда можно будет говорить о возвращении", - сказал во вторник мэр журналистам. По его словам, паники во время ЧП не было.

И. о. главы соседнего Ачинского района Петр Тюмнев сообщил ТАСС, что в муниципалитете обстановка спокойная, эвакуированные из своих домов местные жители обеспечены всем необходимым.