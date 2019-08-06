Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, он также стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан местный житель 1991 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. По данным СК, он ударил сотрудника ОМОН, в результате пострадавший получил сотрясение мозга и перелом костей черепа. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях.

В полиции Петербурга ТАСС сообщали, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. Ранее в управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН, в которого бросили тяжелый предмет. В результате инцидента он попал в больницу. Предполагаемый нападавший был задержан, в отношении него также возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.