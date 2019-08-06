Воздушное пространство над горевшим военным складом в Красноярском крае вновь открыто

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздушное пространство в районе горевшего военного склада в Красноярском крае вновь открыто. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 км в воздушном пространстве Ачинска, сняты", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили о ликвидации пожара на складе. Детонация боеприпасов полностью прекратилась с 05:00 мск.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.

Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об одном пропавшем без вести.