СК начал проверку после наезда автобуса на остановку в Долгопрудном

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с автобусом в подмосковном Долгопрудном, в котором погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Химкам организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, 7 августа в Долгопрудном городской рейсовый автобус допустил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибли",- сказала она.

По ее словам, на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Следствием с участием специалистов будет проведен осмотр автобуса, запрошена информация о водителе и прохождении им соответствующей проверки перед выходом в рейс, также будет изучена документация на автобус. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.