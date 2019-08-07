СМИ: следователи считают гибель мэра французской коммуны непредумышленным убийством

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Французские следователи открыли дело по факту непредумышленного убийства мэра французской коммуны Синь (департамент Вар, юг страны) Жана-Матье Мишеля. Об этом в среду сообщил телеканал BFM.

Ранее сообщалось, что два строителя совершили наезд на Мишеля после того, как он попросил их убрать незаконно выброшенный ими строительный мусор с обочины дороги и вызвал полицию.

Адвокат семьи погибшего в эфире телеканала сообщил, что он не согласен с такой классификацией дела. По его словам, "водитель фургона, когда сдавал назад, не мог не знать, что сзади автомобиля стоят люди, в том числе мэр".