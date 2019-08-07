Суд в Москве приговорил к 19 годам лишения свободы убийцу адвоката Вавилиной

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к 19 годам лишения свободы участника одной из московских преступных группировок Марата Янбухтина, обвиняемого в убийстве адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.

"Присяжные признали Марата Янбухтина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное по найму"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"), ч. 3 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере") УК РФ. На основании вердикта присяжных приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

Вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе была застрелена адвокат Наталья Вавилина. Она была председателем столичной коллегии адвокатов "Дельфи". "Следствием и судом установлено, что в начале 2017 года Янбухтин, являясь активным участником одной из московских преступных группировок, согласился совершить убийство 40-летней женщины, имевшей статус адвоката", - сказали в СК. Обвиняемый проследовал за адвокатом в подъезд жилого дома и произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

Янбухтин был задержан 29 мая 2017 года. Кроме того, установлено, что в период с августа 2011 года по ноябрь 2017 года на основании подложных документов он незаконно получал денежные средства в виде пенсионных начислений и иные социальные выплаты, общая сумма которых превысила более 500 тыс. рублей. В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное выделено в отдельное производство.