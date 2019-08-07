Посольство РФ: Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиян нет среди пострадавших в результате взрыва, произошедшего в среду утром у полицейского участка на западе Кабула. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ в Афганистане.

"Наших граждан среди пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на источник в сфере безопасности сообщил, что жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 18 человек, более 100 человек получили ранения. Большинство пострадавших - это мирные жители, в том числе женщины и дети.

Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).