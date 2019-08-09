СМИ: суд Киева арестовал подозреваемого по делу о завышении цен на уголь "Роттердам+"

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста Владимиру Евдокимову - фигуранту уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+"). Об этом сообщило в пятницу информагентство "Укринформ", со ссылкой на общественную организацию "Центр противодействия коррупции".

"Судья Соломенского районного суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену [регулятора в сфере энергетики] Владимиру Евдокимову, одному из шести подозреваемых по делу "Роттердам+", - сказано в сообщении. Суд также постановил, что фигурант может быть освобожден под залог в 2 млн гривен (более 78 тыс. долларов). Между тем обвинение настаивало, чтобы размер залога был 50 млн гривен, или почти 2 млн долларов.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили обвинение по данному уголовному делу бывшим руководителям и членам национального регулятора в сфере энергетики, а также двум топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова (всего шесть человек). Среди них - бывший глава регулятора Дмитрий Вовк, а также Владимир Евдокимов, ранее являвшийся членом комиссии в сфере энергетики, а сейчас занимающий должность директора госпредприятия "Оператор рынка". По предварительной информации, несколько подозреваемых по делу находятся за пределами Украины.

Им инкриминируют использование служебного положения с целью получения частными тепловыми электростанциями неправомерной выгоды в результате введения формулы "Роттердам+" в 2016 году. Общий размер убытков составляет 18,9 млрд гривен (более 738 млн долларов).

Формула "Роттердам+"

В марте 2016 года украинский регулятор в сфере энергетики утвердил новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки на Украину".

Эксперты отмечали, что это было сделано в интересах, прежде всего, владельцев угольных электростанций, большая часть которых в стране принадлежит структурам олигарха Ахметова. Введение этой формулы привело к значительному росту - в разы - стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями и, как следствие, - оптовой цены.

Ряд украинских политиков, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, прямо обвиняли бывшего президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Правоохранительные органы неоднократно пытались расследовать законность применения такой формулы, в том числе с точки зрения возможных коррупционных схем и причинения ущерба государству, однако дальше стадии досудебного расследования это пока не доходило.