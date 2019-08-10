Источник: горения на арсенале под Ачинском нет

АЧИНСК, /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Открытого горения нет на территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края, где возобновились взрывы снарядов и пожар, но на его территории сохраняются экстремально высокие температуры.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Открытого горения нет. Но территория действительно набрала очень высокую температуру", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил журналистам, что экстремально высокие температуры будут сохраняться на территории арсенала еще длительное время.