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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: горения на арсенале под Ачинском нет

Собеседник агентства добавил, что на территории арсенала сохраняются экстремально высокие температуры

АЧИНСК, /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Открытого горения нет на территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края, где возобновились взрывы снарядов и пожар, но на его территории сохраняются экстремально высокие температуры.

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Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Открытого горения нет. Но территория действительно набрала очень высокую температуру", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил журналистам, что экстремально высокие температуры будут сохраняться на территории арсенала еще длительное время.

 

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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