В МЧС назвали примерные сроки ликвидации последствий пожара на арсенале под Ачинском

АЧИНСК, /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Тушение пожара на арсенале в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу произошла новая серия взрывов снарядов, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщил журналистам в Ачинске начальник регионального ГУ МЧС Игорь Лисин.

"Это очень опасные и сложные работы, их выполняет Министерство обороны РФ. Пока мы взяли тайм-аут на сутки, то есть еще сутки будет продолжаться активное тушение", - сказал Лисин, отвечая на вопрос о возможных сроках ликвидации последствий инцидента.

По словам Лисина, в субботу в тушении огня принимали участие самолеты Ил-76 Минобороны РФ, которые совершили в общей сложности семь вылетов и сбросов воды на территорию арсенала

Он также отметил, что в работах по тушению пожара задействованы три специальных пожарных танка. "Продолжаются работы по тушению на арсенале. Задействованы два танка для тушения, сегодня прибыл еще один. Это пожарные танки, которые занимаются протушиванием очагов непосредственно в эпицентре пожара", - сказал Лисин.