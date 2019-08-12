После гибели шести человек при пожаре в Вологодской области возбудили дело

ВОЛОГДА, 12 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Вологодской области возбудило уголовное дело после пожара в дачном доме в деревне Бурцево Усть-Кубинского района, где, по данным ГУ МЧС по региону, погибли шесть человек, в том числе двое детей. Предположительно, это владелец дачи со своими родственниками и знакомыми, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области.

"В сгоревшем доме в деревне Бурцево обнаружены останки нескольких людей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Мы сейчас устанавливаем личности погибших. По предварительной информации, это владелец дачи со своими родственниками и знакомыми. Поскольку строение сгорело, тела сильно пострадали от огня, сейчас конкретно назвать количество погибших, их возраст мы не можем, продолжаются следственные действия", - сказал ТАСС и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по области Григорий Шубейкин.

По его данным, пепелище обнаружили родственники погибших, которые выехали на место, поскольку их родные перестали выходить на связь. "Деревня нежилая, дома использовались как дачи. Очевидцы не установлены. Дом одноэтажный из монолитных блоков сгорел, предположительно, в ночь на 10 августа", - сообщил представитель регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного управления по области. Для установления обстоятельств произошедшего на место выехал начальник отдела криминалистики, первый заместитель руководителя следственного управления, добавил представитель ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по области, сигнал о сгоревшем доме поступил в ночь на понедельник из районного отдела полиции, куда обратилась родственница погибших. Спасателям поступила заявка оказать помощь в разборе завалов сгоревшего дома.