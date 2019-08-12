Режим ЧС в пострадавшей от взрывов на арсенале Каменке не снимут до вторника

"Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра <...>. Оснований для угроз нет, тем не менее жизнь и безопасность людей важнее нескольких часов, окончательное решение [будет] завтра", - сказал Усс.

ТАСС, 12 августа. Режим ЧС, введенный в поселке Каменка Красноярского края, где произошли взрывы на арсенале в воинской части, снимут не раньше вторника, сообщил в понедельник журналистам губернатор Александр Усс.

Он отметил, что если 13 августа не появятся "дополнительные моменты", влияющие на решение о снятии ЧС, то до обеда возвращающимся в Каменку людям предоставят автобусы. "В сопровождении военных жители Каменки смогут заходить в свои дома. Первые - военнослужащие, потом жители", - уточнил губернатор.

Усс также сообщил, что хозяева восьми домов, сгоревших в результате взрывов, получат компенсации от Министерства обороны РФ.

"Это восемь домов. По предварительной договоренности с жителями этих сгоревших домов им будет выплачена компенсация за счет Министерства обороны", - сказал Усс, уточнив, что сумма компенсаций будет равна стоимости дома.

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