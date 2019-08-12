Площадь пожара на складе с продуктами в Красноярске выросла до 2,5 тыс. кв. метров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 2,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Горит складское здание из металлоконструкций на площади 2,5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий номер сложности (из четырех возможных)", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на складе хранятся готовые продукты, а само здание находится на территории рынка. Его тушат 35 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

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