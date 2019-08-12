Суд обязал следствие до 26 августа уточнить стоимость арестованного имущества Абызова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как передает корреспондент ТАСС, судья потребовал от следователя уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра.

По данным адвоката, у его подзащитного арестовано имущество на сумму более 20 млрд рублей. "Из жалобы адвоката следует, что стоимость арестованного имущества Абызова превышает 20 млрд рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который сейчас составляет 4 млрд рублей", - огласила судья содержание жалобы адвоката. В свою очередь представитель следствия поставил под сомнение расчеты адвоката. "Часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, стоимость части имущества точно не оценена. В настоящее время я точно не могу назвать стоимость арестованного имущества", - сказал следователь.

В итоге судья потребовала от следователя опровергнуть или подтвердить доводы адвоката. "Сколько нужно времени, чтобы вы принесли нам данные о том, сколько стоит арестованное имущество. Составляйте справку и будем смотреть", - сказала судья, перенеся заседание на 10:00 мск 26 августа.