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Пожар на рынке в Красноярске локализован

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, пострадавших и погибших нет
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© ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.

"Пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших нет", - сказал Либерт.

Возгорание произошло после 18:00 (14:00 мск). Загорелось четырехэтажное здание. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

"Горела разного формата складская продукция, от рекламной до пищевой", - уточнил Либерт.

К ликвидации пожара привлечены 53 человека и 18 единиц техники.

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