В префектуре ЮЗАО сообщили, что капремонт дома не был причиной взрыва на Нагорной

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту в доме на Нагорной улице, где произошел взрыв газа, проводились в подвале и касались только водоснабжения. Об этом сообщил журналистам в понедельник зампрефекта Юго-Западного административного округа города Москвы Анзор Алисултанов.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме по адресу: Нагорная улица, дом 18, корпус 3. В результате на втором этаже нарушено остекление, есть повреждения стен, произошло обрушение межквартирной перегородки.

"В доме проводились работы капитального характера, но они отношения ни к газу, ни к электричеству не имеют - проводились работы по замене горячего и холодного водоснабжения в подвале <...> Пострадавших нет. В квартире зарегистрировано два человека: дочка, которая пребывает сюда сейчас из другого города, а мама в настоящее время в Москве, в курсе случившегося, она подойдет позже", - сказал Алисултанов.

Он добавил, что в самой квартире на момент происшествия ремонта не проводилось. По его словам, из-за инцидента была проведена эвакуация жителей. Угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"На момент хлопка в квартире никого не было. Пострадавших нет. В данный момент работают органы дознания. Повреждения несущих конструкций отсутствуют. Визуально - легкое повреждение межквартирной и межкомнатной перегородок. Работы мы будем проводить по восстановлению двух квартир <...> Возгорание было после хлопка на площади 5 кв. м, достаточно оперативно потушили. От огня пострадала небольшая площадь. Квартиры ниже не залиты", - сказал Алисултанов.

Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, Мосгаза, устанавливают обстоятельства произошедшего. Затем силами ЖКХ района Каховка будут приведены в порядок квартиры жильцов.