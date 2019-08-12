CNN: другу стрелка из Огайо предъявят обвинения в незаконном хранении оружия

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Федеральная прокуратура США намерена предъявить обвинения в незаконном хранении оружия другу стрелка из Огайо, который снабдил преступника бронежилетом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, молодой человек, имя которого не разглашается, подделал документы, необходимые для покупки огнестрельного оружия. Как подчеркнул источник CNN, друг Коннора Беттса, устроившего в начале августа стрельбу в центре Дейтона, владеет двумя пистолетами и укороченной винтовкой, которые не были использованы при нападении.

При этом он предоставил стрелку бронежилет, который тот впоследствии надел на себя перед нападением.