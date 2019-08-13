Состояние одного из пострадавших в крупном ДТП в Якутии крайне тяжелое

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Состояние одного из пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии оценивается как крайне тяжелое, сообщили во вторник ТАСС в Нерюнгринской районной больнице.

Пять человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения 13 августа легкового автомобиля Toyota и "КамАЗа" на трассе "Лена" в Нерюнгринском районе Якутии. Все погибшие и пострадавшие находились в легковой машине. По словам водителя большегруза, перед лобовым столкновением Toyota на большой скорости выехала на полосу встречного движения.

"Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Он прооперирован. У одного пациента состояние тяжелое, еще у двоих - стабильно тяжелое", - уточнили в больнице.

В управлении ГИБДД по региону ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля был таксистом. "Со слов жены, водитель осуществлял услуги по частному извозу. Эту информацию мы проверяем", - рассказали в ведомстве.