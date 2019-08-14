Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области. Как сообщается в среду на сайте регионального УМВД, в поисковых мероприятиях задействовано около 400 человек.

"Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченкого отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие из разных районов области, волонтеры", - говорится в сообщении. Всего было задействовано около 400 человек.

По данным УМВД, к поиску привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области. Периметр поисковой зоны увеличен. Поисковая операция осложняется заболоченностью местности.

Спасатели МЧС сообщают, что с воздуха ребенка ищут с помощью двух легкомоторных самолетов и вертолета МИ-8, на земле используют 10 квадроциклов. Также на поиски дополнительно выехали несколько экипажей поискового отряда "Лиза Алерт" из Новосибирска, сообщается на официальной странице поискового отряда во "ВКонтакте".

Сообщение о пропаже трехлетнего мальчика в районе села Новологиново Большереченского района поступило во вторник в 18:40 (15:40 мск). Ребенок потерялся, пока его родственники собирали в лесу ягоды.