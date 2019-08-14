В полиции уточнили число погибших в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Управление МВД по Дагестану уточнило количество погибших при столкновении двух автомобилей на трассе "Кавказ" - по последним данным, от полученных травм умерли четыре человека.

"Примерно в 23:00 вторника в районе села Алмало Кумторкалинского района на федеральной автодороге "Кавказ", по предварительной информации, автомашина "Лада Приора" выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2114. В результате аварии четыре человека погибли на месте, трое пострадали. Состояние одного из пострадавших критическое", - сообщается на странице ведомства в Instagram.

Пострадавшие, среди которых двое несовершеннолетних детей, госпитализированы с различными травмами. "На данный момент по факту ДТП ведется сбор материалов", - сообщили в МВД.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану сообщал, что в результате столкновения погибли трое и пострадали четверо.