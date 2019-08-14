Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани произошло во вторник днем. "По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Усть-Лабинском районе, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело заведено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По обновленным данным ведомства, в результате ДТП погибли пять человек - водитель и четверо пассажиров автомобиля Opel Zafira, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Genesis. В числе погибших двое детей. Кроме того, еще шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы.