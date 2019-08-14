Под Ачинском возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов на арсенале

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке железной дороги Ачинск 2 - Назарово, которое было приостановлено после взрывов на военном складе под Ачинском 5 августа, возобновлено. Об этом сообщила в среду пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

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"14 августа в 16 часов 24 минуты местного времени (12:24 мск) возобновилось движение поездов по участку Ачинск 2 - Назарово Красноярской железной дороги. Пассажирские поезда No68 Москва - Абакан, No67 Абакан - Москва, No114 Новосибирск-Абакан, No113 Абакан - Новосибирск следуют по КрасЖД по обычному расписанию", - говорится в сообщении компании.

После ЧП под Ачинском несколько поездов были пущены в объезд.

Решение об открытии движения принято по согласованию с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации на военном складе возле деревни Каменка, отметили в КрасЖД,