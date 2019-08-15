Аварийно севший в Подмосковье самолет подлежит списанию

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на поле после вылета из подмосковного Жуковского в Симферополь, вероятнее всего, будет списан. Об этом в четверг сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

"После такого рода происшествий воздушное судно, скорее всего, будет списано, дальнейшей эксплуатации не подлежит. Но самолет застрахован, страховщиком является СК "Альфа Страхование", - сказал он. По словам Нерадько, представитель этой компании уже прибыл в аэропорт, сейчас будет вести работу, прежде всего, с пассажирами по объяснению порядка страховых [выплат].

Он сообщил, что воздушное судно с поля будет эвакуировано, как только комиссия по расследованию даст разрешение. "Взлетная масса воздушного судна была более 82 тонн, на борту находилось более 16 тонн топлива. Топливо остается, как только председатель комиссии даст разрешение, будет откачка топлива", - добавил глава Росавиации.