Комиссия по расследованию ЧП с Airbus проверит систему отпугивания птиц

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин аварийной посадки самолета Airbus А321, выполнявшего рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, проверит систему отпугивания птиц и расположение свалки вблизи воздушной гавани. Об этом журналистам сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

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"Есть комиссия по расследованию, которая приступила к работе. Она будет изучать аспекты орнитологического обеспечения и расположения полигона бытовых отходов и даст свои рекомендации", - сказал он.

По словам Нерадько, такого случая [перебоя в работе двигателей из-за птиц] не было давно. "Предыдущий случай с серьезными последствиями произошел семь лет назад в аэропорту Домодедово с самолетом Ан-12, хотя столкновения с птицами регистрируются достаточно часто во многих аэропортах не только в России, но и за рубежом", - сказал глава Росавиации.

По словам Нерадько, по итогам расследования аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье будут выработаны меры по повышению орнитологического обеспечения безопасности полетов.

"Целью расследования авиационного происшествия является не поиск виновных, а выработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий в будущем. <..> Мне представляется, что это расследование может быть завершено в достаточно короткий срок и выработаны эффективные мероприятия по повышению орнитологического обеспечения безопасности полетов в аэропорту", - сказал Нерадько.

По его словам, сейчас в составе комиссии работают опытные эксперты, в том числе представители Росавиации и авиакомпании "Уральские авиалинии".