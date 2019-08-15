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Пожарные ликвидировали открытое горение на рыбном производстве в Петербурге

В ликвидации возгорания задействованы 140 человек и 33 единицы техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на рыбном производстве на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 14:30 мск", - сказал представитель ведомства.

В 14:27 мск пожар на Пулковском шоссе был локализован, отказ от ранга №2.

В ведомстве добавили, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не зафиксировано. "Превышения вредных веществ не зафиксировано", - сказали в управлении.

По данным МЧС, дым, на который жаловались местные жители, не опасен. На месте работает передвижная лаборатория для контроля воздуха.

Возгорание в одноэтажном производственно-складском здании произошло в среду днем. По последним данным МЧС, площадь пожара в здании из каменных материалов составляет 1 тыс. квадратных метров.

Для тушения пожара создали пять участков тушения. К ликвидации пожара привлечены 140 человек и 33 единицы техники.

В новость в 15:13 мск внесены изменения - добавлена информация о состоянии воздуха.

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