Суд арестовал подростков, напавших с пистолетом и ножом на прохожего в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге арестовала двух ранее задержанных подростков по делу о нападении на прохожего в центре города. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Избранная мера пресечения - арест", - сказал собеседник агентства.

Полиция ранее возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В начале текущей недели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух молодых людей в возрасте 19 лет, которые угрожали 26-летнему прохожему ножом и пистолетом, а также нанесли ему телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован. Инцидент произошел около дома 26 по Кирочной улице в центре Петербурга.

Год назад недалеко от того места, где произошел нынешний инцидент, случился аналогичный конфликт, вызвавший широкий общественный резонанс. В августе 2018 года группа несовершеннолетних подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений избила двух местных жителей, которые были госпитализированы, а также ограбила магазины. Были задержаны и арестованы четыре подростка, двое из которых на момент совершения преступления находились под следствием. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ, трое фигурантов отправлены в воспитательные колонии на срок от 9 месяцев до года.