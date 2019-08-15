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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Следователи завершили опрос пилотов аварийно севшего в Подмосковье А321

Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья в четверг. Об этом ТАСС сообщили источник, близкий к следствию.

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"Опрос пилота завершен. Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа", - рассказал собеседник агентства.

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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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