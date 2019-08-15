Следователи завершили опрос пилотов аварийно севшего в Подмосковье А321

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья в четверг. Об этом ТАСС сообщили источник, близкий к следствию.