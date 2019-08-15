Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье увеличилось до 75

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Еще один пострадавший при аварийной посадке самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" обратился за медицинской помощью, общее число пострадавших составляет 75 человек. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

"По данным на 18:00 мск, медицинская помощь оказана 75 пассажирам, из них в больнице остается одна женщина", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в авиационных службах сообщили ТАСС, что в ближайшее время 64 человека вылетят из Домодедово в Симферополь. 78 пассажиров отказались от полета, им возвращены деньги за билеты. 83 человека разъехались по домам, с ними работа продолжится в пятницу.