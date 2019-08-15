Французское бюро в сфере безопасности авиации подключится к расследованию ЧП с А321

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) подключится к расследованию инцидента с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний" который совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

В результате ЧП никто не погиб

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

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Об этом говорится в сообщении бюро, опубликованном в четверг в Twitter.

"BEA участвует в расследовании безопасности, проводимом российскими властями. Трое специалистов прибудут на место [происшествия] завтра [16 августа]", - отметили в бюро.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении к наградам пилотов самолета.