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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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В Airbus сообщили, что оказывают техническую поддержку по вопросу расследования ЧП A321

Комментарии "по остальным вопросам" в компании считают преждевременными

ПАРИЖ, 15 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Компания Airbus оказывает всю необходимую поддержку в установлении причин инцидента с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. 

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Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Мы осведомлены о произошедшем и находимся в тесном контакте с авиакомпанией. Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку. Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов расследования", - отметил собеседник агентства.

В четверг самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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