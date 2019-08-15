Большая часть пассажиров аварийно севшего самолета отказалась от дальнейшего полета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего утром в четверг в Подмосковье, отказались от продолжения полета.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Об этом говорится в сообщении перевозчика в сети instagram.

"Семь пассажиров вылетели в Симферополь (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен ближайшим рейсом. 65 пассажиров с багажом и ручной кладью в данный момент доставлены автобусом в аэропорт Домодедово и отправятся в Крым дополнительным рейсом в 20:25 (время московское). Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", - говорится в сообщении.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.