Пожар на предприятии по переработке рыбы в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пожар на рыбном производстве на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга полностью потушили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в одноэтажном производственно-складском здании по адресу Пулковское шоссе, 103 произошло в четверг около полудня. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем выросла вдвое - до 1 тыс. кв. м. Локализовать возгорание удалось спустя два часа. Из-за инцидента возникло сильное задымление, однако, как отмечали в МЧС, превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

В результате инцидента никто не пострадал. В горящем здании пожарные также нашли 15 баллонов с газом, однако взрыва удалось избежать.