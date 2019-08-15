AP: в организме стрелка в Огайо нашли кокаин и антидепрессанты

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Присутствие кокаина, антидепрессантов и других наркотических веществ выявлено в организме 24-летнего Коннора Беттса, застрелившего девять человек полторы недели назад в Дейтоне (штат Огайо). Как сообщило AP , эти данные содержатся в опубликованном в четверг отчете о вскрытии тела стрелка.

У злоумышленника при себе найдена упаковка с кокаином. Сотрудники судмедэкспертизы также насчитали у Беттса 52 огнестрельных ранения.

В США на прошлой неделе имел место ряд трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона. Девять человек были убиты, более 20 ранены. Стрелявший успел выпустить 41 патрон перед тем, как его застрелили полицейские.