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Стрельба в Дейтоне

AP: в организме стрелка в Огайо нашли кокаин и антидепрессанты

Также у злоумышленника при себе была упаковка с кокаином, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Присутствие кокаина, антидепрессантов и других наркотических веществ выявлено в организме 24-летнего Коннора Беттса, застрелившего девять человек полторы недели назад в Дейтоне (штат Огайо). Как сообщило AP, эти данные содержатся в опубликованном в четверг отчете о вскрытии тела стрелка.

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У злоумышленника при себе найдена упаковка с кокаином. Сотрудники судмедэкспертизы также насчитали у Беттса 52 огнестрельных ранения.

В США на прошлой неделе имел место ряд трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона. Девять человек были убиты, более 20 ранены. Стрелявший успел выпустить 41 патрон перед тем, как его застрелили полицейские.

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СШАСтрельба в Дейтоне
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