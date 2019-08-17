В результате ДТП с автобусом в Перми госпитализированы 22 человека

ТАСС, 17 августа. В результате ДТП с пассажирским автобусом в Перми госпитализированы 22 человека. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Сейчас 22 человека - те, кому в стационарных условиях оказывается медицинская помощь", - сказал он, добавив, что среди пострадавших - восемь детей. "Восемь [пострадавших] детей. Дети в нашей краевой детской больнице. Ситуацию держим на контроле, Минздрав работает", - сказал он.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших и одном погибшем.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "На место выехали следователи, следователи-криминалисты, проводится осмотр. Организовано проведение проверки по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказали в пресс-службе.

В новость в 17:35 мск внесены изменения - добавлена информация о госпитализированных.