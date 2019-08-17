Все пострадавшие в ДТП с автобусом под Тулой госпитализированы

ТАСС, 17 августа. Все 11 пострадавших в результате столкновения междугороднего автобуса с легковым автомобилем в Тульской области доставлены в районные больницы и больницу скорой медицинской помощи в Туле, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения региона.

"На место происшествия оперативно выехали пять бригад Центра медицины катастроф. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Тульской области: восемь человек - в Ефремовскую ЦРБ, двое - в Щекинскую ЦРБ и один человек - в больницу скорой медицинской помощи Тулы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения региона.

Как уточнили ТАСС в управлении МВД по Тульской области, всего в автобусе находились 18 пассажиров. Семь человек, которые не пострадали, уехали с места ДТП. Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, авария произошла после того, как легковой автомобиль Kia выехал на встречную полосу.

Авария произошла в субботу в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Водитель легкового автомобиля погиб.