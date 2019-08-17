В Минздраве Тульской области уточнили число пострадавших в ДТП с междугородним автобусом

ТАСС, 17 августа. Двенадцать, а не 11, как сообщалось ранее, человек пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Тульской области, восемь из них госпитализированы, сообщается в субботу на сайте Министерства здравоохранения области.

"По уточненной информации, состояние пострадавших в ДТП 17 августа в Тульской области оценивается как стабильное. В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы восемь человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения региона отметили, что из 12 пострадавших четверо были отпущены на амбулаторное лечение. Еще четыре пассажира с различными травмами, в том числе ребенок находятся в Ефремовской районной больнице, трое направлены в Щекинскую ЦРБ, одного человека доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Авария произошла в субботу в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Водитель легкового автомобиля "Киа", по предварительным данным, выехавший на полосу встречного движения перед столкновением с автобусом, погиб. Как ранее уточнили ТАСС в управлении МВД по Тульской области, всего в автобусе находились 18 пассажиров.