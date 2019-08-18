За попавшим в ДТП в Москве туристическим автобусом числятся 30 штрафов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения выписаны на туристический автобус, который в воскресенье попал в ДТП в Москве, сообщается в Twitter столичного транспортного блока.

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9

"По предварительной информации, виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. "У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков ДД", - говорится в сообщении.

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) уточнили, что экскурсионный автобус частный. "На месте работают оперативные службы. Есть небольшие затруднения [движения]в сторону центра", - говорится в сообщении в аккаунте ЦОДД в Twitter.

В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. По данным Депздрава Москвы, пострадали 29 человек, из них 19 были госпитализированы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту ДТП полиция начала проверку. Причиной происшествия могло стать то, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.