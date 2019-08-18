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За попавшим в ДТП в Москве туристическим автобусом числятся 30 штрафов

Среди нарушений - превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения выписаны на туристический автобус, который в воскресенье попал в ДТП в Москве, сообщается в Twitter столичного транспортного блока.

"По предварительной информации, виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. "У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков ДД", - говорится в сообщении.

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) уточнили, что экскурсионный автобус частный. "На месте работают оперативные службы. Есть небольшие затруднения [движения]в сторону центра", - говорится в сообщении в аккаунте ЦОДД в Twitter.

В воскресенье утром заказной автобус с туристами из Китая врезался в фонарный столб на перекрестке Шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. По данным Депздрава Москвы, пострадали 29 человек, из них 19 были госпитализированы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту ДТП полиция начала проверку. Причиной происшествия могло стать то, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах.

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