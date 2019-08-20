{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с маршрутным автобусом в Перми

Полиция отпустила под обязательство о явке водителя автобуса, попавшего в ДТП в Перми

В результате аварии один человек погиб, еще 34 пострадали

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Водителю автобуса, попавшего 17 августа в Перми в ДТП, в котором один человек погиб и 34 пострадали, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На эту тему

"С учетом его состояния и местонахождения ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сообщил собеседник агентства.

В Орджоникидзевском районе Перми 17 августа автобус врезался в стену здания, в результате чего погиб один человек, госпитализированы 34 человека, в том числе 10 детей. По данным администрации Перми, предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса. Полиция 18 августа задержала водителя автобуса, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияПермский крайДТП с маршрутным автобусом в Перми
В Индонезии 258 заключенных сбежали из тюрьмы в ходе массовых протестов
Один из сотрудников тюрьмы получил ранения
Читать полностью