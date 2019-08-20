Полиция отпустила под обязательство о явке водителя автобуса, попавшего в ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Водителю автобуса, попавшего 17 августа в Перми в ДТП, в котором один человек погиб и 34 пострадали , избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"С учетом его состояния и местонахождения ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сообщил собеседник агентства.

В Орджоникидзевском районе Перми 17 августа автобус врезался в стену здания, в результате чего погиб один человек, госпитализированы 34 человека, в том числе 10 детей. По данным администрации Перми, предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса. Полиция 18 августа задержала водителя автобуса, возбуждено уголовное дело.