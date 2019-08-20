Песков: Кремль не несет ответственности за станции, передающие сигналы о радиации

"Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается, - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что после ЧП на полигоне под Северодвинском четыре таких станций перестали передавать данные о радиации. - Но глава государства, естественно, получает всю полноту информации о том, что там происходит".