Ространснадзор проверит автобусного перевозчика после ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ространснадзор проведет проверку перевозчика, чей автобус опрокинулся на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ространснадзор проведет проверку перевозчика "Мобил трак центр" по факту опрокидывания автобуса в кювет. Автобус двигался по маршруту Псков - Москва", - говорится в сообщении.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос оказания медицинской помощи пассажирам автобуса. По данным пресс-службы администрации региона, среди пострадавших есть один житель этой области.

"Специалисты комитета по здравоохранению Псковской области находятся в прямом контакте с Истринской районной больницей, куда доставили пострадавших, а также с Центром медицины катастроф Московской области. Также на случай необходимости прорабатывается вопрос оказания медицинской помощи жителю Псковской области - участнику аварии - на базе лечебных учреждений региона", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в четверг на сайте областного правительства.

ДТП произошло в 06:30 мск на 69-м километре автодороги М-9 "Балтия". Водитель автобуса Golden Dragon съехал с проезжей части дороги вправо по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщали в ГИБДД.

Автобус перевозил 14 человек. В ГИБДД также отмечали, что водитель автобуса заснул за рулем.