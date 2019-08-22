В Испании из-за листериоза умер мужчина

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Мужчина умер в автономном сообществе Кантабрия из-за листериоза. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, речь идет о 62-летнем жителе страны. Как заверяют региональные власти, данный случай не связан со вспышкой инфекции, которая началась в Андалусии.

В среду министерство подтвердило 150 случаев листериоза в стране, наибольшее число зафиксировано в Андалусии - 132. Еще около 530 человек ждут результаты анализов. Во вторник стало известно, что из-за вспышки инфекции в Андалусии умерла пожилая женщина.

Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя. Власти Андалусии уже постановили отозвать из продажи все мясные продукты, которые выпускает предприятие Magrudis - производитель изделия, положившего начало крупнейшей вспышке листериоза в Испании. По данным местных властей, источник инфекции был на заводе.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.