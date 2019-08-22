Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" разрежут на месте ЧП и утилизируют

ЖУКОВСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, будет разрезан на месте ЧП и утилизирован. Об этом ТАСС сообщили в четверг в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Подготовительные работы завершены, откачали более 2,5 тонны остававшегося в баках топлива. В ближайшие часы начнутся работы по резке самолета с помощью гидравлических ножниц", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент баки заполняют водой, приступают к резке самолета.

"Работы планируется завершить до понедельника", - отметил представитель оперативного штаба. Представители компании "Уральские авиалинии" отказались от идеи вывозить его в ЛИИ им. М. М. Громова. "Оставшиеся от самолета элементы не представляют уже никакого интереса. Все, что остается в поле, будет утилизировано", - добавил он.

С самолета ранее были демонтированы кресла салона, обшивка, а также двигатели. Ранее сообщалось, что самолет планировали приподнять, погрузить на платформу и доставить на территорию аэродрома ЛИИ им. Громова.