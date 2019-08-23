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Прощание с погибшим в Греции создателем Музея русской иконы пройдет 25 августа в Москве

Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов дня

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Прощание с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолета в Греции в возрасте 55 лет, состоится в музее 25 августа, сообщила пресс-служба учреждения в пятницу.

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"Прощание с Михаилом Юрьевичем Абрамовым состоится в музее в это воскресенье, 25 августа, с 10:00 до 12:00. В остальное время 25 августа Музей русской иконы будет закрыт для посетителей", - говорится в сообщении.

Посольство РФ в Греции ранее подтвердило гибель двух россиян в катастрофе вертолета 20 августа близ острова Порос. По информации посольства, среди жертв ЧП также Павел Акулинин.

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РоссияАбрамов, Михаил Юрьевич
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