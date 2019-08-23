Губернатор Ставрополья назвал возможную причину лесного пожара в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Поджог рассматривается в качестве предварительной причины возгорания в Грачевском районе Ставропольского края, где огонь с сухой травы ранее перешел на лес. Об этом сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

"Лесной пожар в Грачевском районе Бешпагиру уже не угрожает, слаженные действия пожарно-спасательных подразделений и местных жителей помогли отвести огонь от села. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог стерни. По этому поводу будет проведена проверка", - сообщил Владимиров на своей странице в Instagram.

Информация о пожаре возле села Бешпагир поступила в 17:10 мск. Площадь горения сухой травы достигла 3 га, лесной растительности - 0,5 га. В 20:22 мск возгорание было локализовано, к ликвидации пожара привлечено 195 человек и 22 единиц техники.