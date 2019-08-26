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Эксперты произвели контролируемый взрыв снаряда, найденного на пляже в Барселоне

Для проведения операции специалисты доставили снаряд на глубину примерно 45 метров

МАДРИД, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты ВМФ Испании произвели контролируемый взрыв снаряда, который был обнаружен в море на пляже в Барселоне. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в гражданской гвардии каталонской столицы.

"Устройство взорвано в 15:35 по местному времени (16:35 мск)", - отметили в правоохранительных органах, добавив, что все прошло хорошо.

Чтобы провести операцию, специалисты доставили снаряд на глубину примерно 45 м. Предполагается, что речь шла о бомбе времен испанской гражданской войны, которая "содержала 70 кг тротила". Из-за обнаружения устройства был временно закрыт доступ на пляж Барселоны.

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